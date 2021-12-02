Москва, , 14:39 — REGNUM Бывшему юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Любови Соболь изменена мера наказания по делу о незаконном проникновении в жилище. Об этом 2 декабря сообщил её адвокат Владимир Воронин.

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Так, вместо ранее назначенных условно исправительных работы теперь они станут реальными. Такое решение по ходатайству Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России принял Симоновский суд Москвы.

«Суд заменил Любови условное наказание на реальное», — сказал в беседе с «Интефаксом» адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, Любовь Соболь была приговорена к полутора годам ограничения свободы за подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей запрещено покидать пределы Москвы и Московской области, посещать массовые мероприятия, покидать жилище с 22:00 по 6:00. Кроме того, она должна являться в инспекцию трижды в месяц.

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Кроме того, Соболь была приговорена к году исправительных работ с удержанием 10% заработной платы по уголовному делу о незаконном проникновении в жилище с применением насилия.