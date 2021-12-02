Тюмень, 2 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В период пандемии новой коронавирусной инфекции у 36,4% тюменцев, переболевших COVID-19, проявляются неврологические последствия. Об этом сообщила пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области врач-невролог Джинна Лебедева.

Пресс-служба «АНО Россия — страна возможностей» Реабилитации пациентов, переболевших COVID-19

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«В большинстве случаев (33,7%) у пациентов в результате новой коронавирусной инфекции развиваются нервно-мышечные заболевания, которые характеризуются нарушением функции мышц, их слабостью, снижением двигательного контроля. В 27,3% случаев диагностируются цереброваскулярные болезни, при которых нарушается кровообращение сосудов мозга. 19,4% случаев приходится на энцефалопатию (диффузное нарушение функции головного мозга)», — сообщает тюменский невролог.

Также коронавирус хорошо размножается в эндотелии сосудов, что вызывает проблемы со свёртыванием крови. На фоне COVID-19 у больного может развиться микротромбоз почки, щитовидной железы, надпочечников, гипофиза и т.д. Вирус может стать причиной воспаления сердечной мышцы (миокардита) и ишемии головного мозга.

При заболевании COVID-19 вирус остаётся в организме пациента в течение долгого времени, провоцируя воспаления и аутоиммунные реакции, отметила невролог.

Пациентам в качестве реабилитации предлагается дыхательная гимнастика и аэробные нагрузки продолжительностью 20−30 минут должны производиться три раза в неделю на протяжении года. Интенсивность и вид тренировки — интервальной или с постоянной нагрузкой — должна подбираться индивидуально с учетом состояния пациента и его физических возможностей.