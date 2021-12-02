Казань, 2 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Татарии 3 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, вероятна слабая метель, на дорогах гололедица. Соответствующий прогноз составлен региональным управлением Гидрометцентра.

Bookmix.ru Метель

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

В ночь на 3 декабря местами пройдет небольшой снег, днем — мокрый снег. В отдельных районах республики возможна слабая метель. Порывы юго-западного ветра местами достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит —3…—8 градусов, днем — от минус 2 до +1 градуса. На дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии 1 декабря 2021 года температура воздуха поднялась до рекордных +2…+2,9°С. На метеостанции Ижевск максимальная температура воздуха достигла значения +2,4°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован на уровне +2,2°С. Со 2 декабря на территорию региона приходит похолодание.

Читайте также: Первый день зимы в Удмуртии стал самым тёплым за 30 лет