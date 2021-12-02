Москва, , 14:40 — REGNUM Агенты Службы безопасности Украины Зиновий Коваль и его сын Игорь должны были собрать в России информацию о стратегически важных предприятиях и объектах. Видео с признательными показаниями задержанных представила 2 декабря ФСБ России.

Автомобильное движение на Троицком мосту в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мне дали задание в городах России сфотографировать железнодорожные мосты, автомобильные мосты и теплоэлектростанцию», — рассказал Игорь Коваль.

За выполнение задания ему и его отцу пообещали $10 тыс.

Признательные показания в ходе допроса дал и третий задержанный, Александр Цилык. Он был завербован управлением разведки минобороны Украины. По словам задержанного, в октябре на территории России он спрятал два взрывных устройства и вернулся на Украину, где позднее ему поручили совершить в РФ теракт.

«Я получил задание совершить теракт, но был задержан», — сказал Цилык.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ задержала на территории России троих агентов украинских спецслужб.

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