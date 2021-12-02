Москва, 2 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. США целенаправленно пытаются втянуть Россию в конфликт с Украиной. Об этом 2 декабря заявил член центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ядерный взрыв

По его мнению, США не составило бы труда обеспечить безопасность на Украине, приверженность которой они декларируют. Однако их действия указывают на то, что Вашингтон в этом не заинтересован, а его конечной задачей является провокация России на военную операцию.

«Если вы таким друзья Украины, если это так вас волнует — выходите и говорите: любой военный конфликт между Москвой и Киевом означает вступление НАТО в войну на стороне Киева. Но таких гарантий не дают. Вместо этого делают противоречивые заявления, что гарантии касаются только членов НАТО, но не Украины. Откуда такая политическая шизофрения? Они хотят спровоцировать конфликт межу Россией и Украиной и остаться в стороне. Они не хотят и не будут давать никаких официальных гарантий Киеву — это их политика сталкивания народов», — сказал Стариков.