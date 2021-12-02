Омск, 2 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Омской области для жителей старше 60 лет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону Александра Криги опубликовано 2 декабря на сайте областного управления Роспотребнадзора.

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По данным Криги, в регионе отмечается дальнейший рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. При этом наиболее поражаемой COVID-19 группой являются люди старшего возраста (60+).

«Уровень вакцинации данной возрастной группы недостаточен — 36% имеют законченную вакцинацию», — говорится в постановлении.

Пожилым гражданам необходимо привиться первым компонентов вакцины до 24 декабря, вторым — до 15 января.

Напомним, по данным областного оперштаба, в регионе от коронавируса на сегодняшний день привито 921 155 человек, из них 664 880 получили оба компонента вакцины.