Таллин, 2 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум.

West Midlands Police На месте преступления

Департамент полиции и погранохраны Эстонии объявил о сокращении работы своих бюро обслуживания в небольших городах с пяти дней в неделю до трех. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подчеркивается, что решение принято в связи с предписанными правительством мерами по урезанию расходов государственных учреждений в 2022—2025 годах.

Бюро ведомства в Хаапсалу, Раквере и Кярдла уже перешли на трехдневный период работы, а с нового, 2022 года, то же самое будет сделано в Курессааре, Пайде, Рапла, Йыгева, Пылва, Выру, Валга и Вильянди. Всего нововведения коснутся 11 региональных городов страны.

К негативным моментам, связанным с новым графиком работы бюро полиции, уже относят уменьшение часов работы и сокращение штата, что, в свою очередь, гарантирует увеличение времени ожидания посетителями в бюро обслуживания.

В связи с этими изменениями полиция Эстонии попросила по возможности оформлять заявления в электронной среде департамента, приходить лично в бюро лишь по приглашению.