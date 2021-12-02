Горно-Алтайск, 2 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число смертей за весь период пандемии достигло 508. В 460 случаях пациенты скончались непосредственно от COVID-19, остальные 48 умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в ковидных стационарах региона в настоящее время лечатся лечатся 297 человек.

«Под медицинским наблюдением находится 919 человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 55 656 человек, в том числе за сутки — 56 человек», — отметили в оперштабе.