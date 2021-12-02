Тюмень, 2 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Тюменские бизнесмены и сотрудники общепита обращаются к главе региона Александру Моору и к главному санитарному врачу региона Галине Шарухо с просьбой отменить QR-коды. Об этом сообщает владелец сети кафе в Тюмени Павел Головин в своём Instagram-аккаунте.

Ресторан

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Под обращением собрано более тысячи подписей на 65 листах. Предприниматели поясняют губернатору, что в ближайшее время готовятся к увольнению сотрудников и к снижению зарплат. Также они заявляют о падении выручки до 80% и о вынужденном повышении цен на ряд позиций.

Бизнесмены называют происходящее «катастрофой» для отрасли. Некоторые заведения общепита уже готовы к закрытию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области до 14 января ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда организаций, в том числе и общепита.