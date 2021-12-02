Черкесск, 2 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Депутаты парламента Карачаево-Черкесии поддержали введение QR-кодов при посещении мест массового пребывания граждан. На очередной сессии Народного собрания 2 декабря парламентарии большинством голосов одобрили законопроект, внесенный 12 ноября на рассмотрение Госдумы правительством РФ.

geralt QR-код

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«За» обязательное предъявление QR-кодов при посещении общественных мест высказались 36 депутатов, против — семь человек. Воздержались трое парламентариев.

Напомним, ранее одобрили законопроект о QR-кодах коллеги депутатов Карачаево-Черкесии в законодательных собраниях Ингушетии, Дагестана, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Пока не было голосования в парламенте Чечни.