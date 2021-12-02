Пермь, 2 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Перми 2 декабря до работы не допустили около сотни сотрудников завода «Машиностроитель». Причиной стало то, что заводчане не сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал 59.RU.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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На предприятии подтвердили такой факт, отметив, что никто не уволен. Завод исполняет приказ главного санитарного врача Прикамья об обязательной вакцинации определенных групп населения, куда вошли и работники промпредприятий.

«Мы — предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ. Мы не можем позволить ухудшение эпидемиологической обстановки на предприятии. У нас работает 4,5 тысячи человек. 95% из них вакцинированы, кто-то уже прошел ревакцинацию. К каждому сотруднику у нас индивидуальный подход. Если работник имеет медотвод от прививки, он будет допущен до работы», — сказал представитель завода.

В профсоюзе предприятия также подчеркнули, что вакцинация — дело добровольное, но завод исполняет нормативные документы. При отказе от вакцинации рабочих отстраняют от работы до улучшения эпидемиологической ситуации без сохранения заработной платы. Речь об увольнении не идет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Пермского края постановил, что до 1 декабря ряд категорий граждан должны в обязательном порядке вакцинироваться от COVID-19.