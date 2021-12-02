Белград, 2 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Экологическое движение 4 декабря организует акции протеста в боле 30 городах Сербии. Об этом заявил 2 ноября один из организаторов протестных акций Марко Оляча.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

По его словам, активисты движения подтвердили, что митинги и блокады дорог будут организованы в том числе в больших городах, таких, как Белград, Нови Сад, Ниш, Крагуевац, Кралево, Ужице.

Оляча сообщил информационному агентству FoNet, что акции протеста будут мирными, и призвал полицию «охранять общественный порядок и не допускать инцидентов». Он также отметил, что участники протеста смогут обратиться за юридической помощью, позвонив на горячую линию. До настоящего времени 15 юридических контор по всей Сербии предложило гражданам юридические услуги в случае, если их права будут ущемлены, отметил Оляча.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что полиция не будет реагировать на протесты, намеченные на субботу 4 ноября, пока действия демонстрантов не поставят под угрозу жизни людей и имущество граждан и государственных учреждений.