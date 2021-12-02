Омск, 2 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Врачи в Омске борются за жизнь четырёхмесячного ребёнка с диагнозом COVID-19.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

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У младенца двухсторонняя пневмония с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. Его подключили к аппарату ИВЛ.

«Это «тяжёлый» ребенок, у него коронавирусная инфекция, двухсторонняя пневмония с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. Медики делают все возможное», — цитирует 2 декабря главу ковидного центра «Омскрегион».

По данным врачей, дети младшего возраста стали болеть коронавирусной инфекцией чаще. В Омской области среди пациентов ковид-госпиталей есть дети дошкольного возраста.

Добавим, смертельных случаев среди детей с коронавирусом в регионе пока не зарегистрировано.