Бухарест, 2 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Пограничная полиция Румынии задержала в районе контрольно-пропускного пункта Нэдлак II на румынско-венгерской границе 26 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть на территорию Венгрии. Об этом 2 декабря сообщила бухарестская газета Jurnalul со ссылкой на источники

REGNUM Мигранты

По данным румынских правоохранителей, нелегалы были обнаружены в фургоне, перевозившем из Румынии в Италию партию холодильников. Согласно официальной информации, задержанные лица являются гражданами Индии, Пакистана и Афганистана. У некоторых из них имеются паспорта и другие удостоверения личности, однако нет разрешения на пребывание на территории Европейского союза.

Ведется следствие.

В течение ближайших двух дней нелегалы будут доставлены в один из региональных лагерей для беженцев в уезде Арад. Ранее власти Румынии обратили внимание руководства ЕС на необходимость укрепления внутренних границ Евросоюза для борьбы с нелегальной иммиграцией.