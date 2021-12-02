Майминский район, Алтай, 2 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост зафиксирован в Майминском районе, где диагноз подтвердился у 11 местных жителей. Новые носители также зарегистрированы в Горно-Алтайске, Усть-Коксинском, Усть-Канском, Чемальском и Турочакском районах. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 24 443.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 55, за весь период — 22 063. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 946, за весь период — 334 938», — добавили в оперштабе.