Кемерово, 2 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 3 декабря, ожидается усиление юго-западного ветра, ночью местами порывы до 11−16 м/с, днём порывы до 15−20 м/с. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

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«Днём местами метели, гололёдно-изморозевые явления, выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица», — говорится в прогнозе.

Температура ночью составит −6…−11 °C, местами −17…−22 °C, днём −2…+3 °C.