Оренбург, 2 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 329 заражений коронавирусом, что на семь меньше, чем днем ранее. Суточный показатель продолжается снижаться. Об этом сообщает 2 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 101 638 случаев заражения. Показатель заболеваемости составил 5185,82 на 100 тысяч населения.

Выздоровело 85 689 оренбуржцев. По причине коронавирусной инфекции скончался 3181 человек, в том числе 12 — за последние сутки.