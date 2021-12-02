Тамбов, 2 декабря, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Тамбовской области 2 декабря подтверждено 211 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 55 тыс. 70 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 51 тыс. 721 пациент, в том числе 244 человека — за последние сутки.

За весь период скончался 1441 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.