Томск, 2 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Ещё четыре жителя Томской области стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в областном оперативном штабе.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Томской области скончались 634 человека с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 230 носителей коронавируса, выздоровели 208 человек.