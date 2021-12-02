Владимир, 2 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Во Владимирской области 2 декабря подтверждено 312 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 73 тыс. 75 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 55 тыс. 668 пациентов, в том числе 223 человека — за последние сутки.

За весь период скончался 2601 человек. За последние сутки подтверждено 27 новых летальных случаев.