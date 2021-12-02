Астрахань, 2 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Астраханской области 2 декабря подтверждено 249 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь больше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 74 тыс. 723 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 1031 человек.

За весь период 2201 человек скончался. Шесть новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,96.