Элиста, 2 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 25 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 2 декабря. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В ковидных госпиталях находятся 394 пациента, их них в тяжёлом состоянии остаются 27 человек. Режим самоизоляции соблюдают 1322 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 33 508 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 31 874 человека, у которых ранее был подтверждён коронавирус.