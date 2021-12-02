Липецк, 2 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Липецкой области 2 декабря подтверждено 378 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона был выявлен 75 тыс. 381 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 67 тыс. 822 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 410 — за последние сутки.

За весь период скончались 2453 человека. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.