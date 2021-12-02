Москва, 2 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум.

Проект сети международных транспортных маршрутов между Китаем, Индией и Европой, представили Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ходе проходящего в Москве второго Евразийского конгресса. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ЕАЭС

«Евразийский транспортный каркас — это сеть международных транспортных маршрутов по осям «Восток — Запад» и «Север — Юг». Это маршруты, которые соединяют Китай, Индию и Европу, и мы превращаем Евразийское пространство в Евразийский транспортный перекресток. Очень важен маршрут «Север — Юг». Вообще, сопряжение маршрутов дает до 40% прироста трафика. И если мы сделаем маршрут «Север — Юг» — это альтернатива Суэцкому каналу, в два раза быстрее доставка грузов и очень высокий потенциал роста контейнерных перевозок», — рассказал председатель правления Евразийского Банка Развития Николай Подгузов.

Михаил Мишустин отметил, что создание Евразийского транспортного каркаса позволит дать мощный импульс экономикам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).