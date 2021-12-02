Ульяновск, 2 декабря, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от ковида. Двое суток подряд в регионе умирает одинаковое количество пациентов с коронавирусом. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 2 декабря, от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, скончались 3414 ковидных пациентов Ульяновской области. Из них 1 декабря, как и 30 ноября, умерли 15 человек.

Отметим, что за последний месяц, с 3 ноября по 2 декабря, меньше всего летальных исходов от ковида зафиксировано за 9 и 10 ноября — по четыре. Максимальное суточное число смертельных исходов отмечено 3 ноября, когда умерли 20 ковидных больных.

Напомним, ранее Ульяновской области из федерального бюджета на закупку лекарственных препаратов для обеспечения бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом дополнительно было выделено 76,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 111 990 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 110 жителей.