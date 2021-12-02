Сыктывкар, 2 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 285 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост заболевших отмечен в Сыктывкаре — 78 случаев, Ухте — 56, Усинске — 21, Воркуте — 17 и Сосногорском районе — 14. На лечении находятся 8 349 человек.

По данным штаба, в республике подтверждено 2 314 летальных исходов от коронавируса, десять человек скончались накануне, 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми работники декретированных групп, не успевшие пройти вакцинацию от ковида до 1 декабря, смогут это сделать до 1 февраля 2022 года.