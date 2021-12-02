Томск, 2 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. По состоянию на 2 декабря в Томской области подтверждено 56 312 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявили 230 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в областном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Человек в маске

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Общее число выздоровевших в Томской области — 40 578 человек. За сутки коронавирус победили 208 томичей.

Напомним, 1 декабря в Томской области выявили 234 носителя коронавируса, выздоровели 202 человека.