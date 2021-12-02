Ульяновск, 2 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области за последние сутки число переболевших ковидом превысило количество вновь подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Такие сведения приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

По данным на 2 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 111 990 случаев заражения SARS-CoV-2. В том числе за последние сутки заразились коронавирусом 418 жителей.

Победили болезнь 104 110 жителей, что составляет почти 93% от всех лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки выписаны 597 человек.

Напомним, что в Ульяновской области планируют сократить около 300 ковидных коек и вернуть их в режим оказания плановой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе перепрофилированы 2813 коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них свободными на 1 декабря оставались почти 980 мест.