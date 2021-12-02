Ставрополь, 2 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Ставропольском крае сократили коечный фонд ковидных госпиталей почти на 1 тыс. коек. Их вернули к профильной работе в связи со снижением потребности в местах для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Https://adm44.ru Ковид-госпиталь

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В последнее время в крае наблюдается положительная динамика по ситуации с коронавирусом. Отмечая некоторую стабилизацию, министр здравоохранения Владимир Колесников сообщил, что при сохранении тенденции «в ближайшую пятницу к профильной работе вернут еще 500 коек».

«На сегодняшний день в регионе для лечения коронавирусных пациентов задействованы 4222 инфекционные койки. На пике заболевания в крае пришлось развернуть 5157 коек. Из них 3784 обеспечены кислородом», — заявил министр.

По его словам, в случае наступления пятой волны коронавируса медучреждения Ставрополья готовы к быстрому возвращению резервных коек для лечения пациентов с COVID-19.