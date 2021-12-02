Петрозаводск, 2 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Республика Карелия не стала исключением среди регионов Северо-Запада, которые накрыл снегопадом циклон «Бенедикт». Железнодорожники Карелии в круглосуточном режиме продолжают чистить пути от выпавшего в начале декабря снега. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка железнодорожных путей от снега

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Сильный снегопад прошел в регионе с 30 ноября по 1 декабря. На расчистку железнодорожных путей от снега в границах Петрозаводского региона ОЖД вышло 11 единиц снегоочистительной и снегоуборочной техники. На участках железной дороги работает семь снегоуборочных, три пневмоочистительные машины и один снегоочиститель. В уборке снега также задействовано более 220 человек.

«За минувшие сутки было вывезено более 5,6 тыс. кубометров снега, расчищено 310 стрелочных переводов», — уточнили в ОЖД.

Напомним, к работе в зимних условиях готовы все 118 станций Петрозаводского региона, где проверена осветительная аппаратура, компрессорные установки, устройства пневмообдувки стрелочных переводов (1187 устройств), электрообогрева (147 устройств), системы связи.