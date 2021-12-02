Вологда, 2 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области выявили 380 заболевших ковидом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, число летальных исходов в региональной статистике по коронавирусу выросло в регионе до 2601 — за сутки скончались 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти продлили действие антиковидного режима до конца новогодних каникул.