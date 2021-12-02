Омск, 2 декабря, 2021, 12:33 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали 14 человек. Об этом сообщили 2 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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За весь период пандемии в Омской области скончался 2851 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 578 носителей коронавируса, выздоровели 804 человека.