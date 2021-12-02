Салехард, 2 декабря, 2021, 12:33 — ИА Регнум. На Ямале количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 870 человек. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся от ковида в ЯНАО составляло 866 — на четыре человека меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ЯНАО на 2 декабря подтвердили 58 707 случаев заражения коронавирусом, вылечились 52 868 человек.