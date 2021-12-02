Кызыл, 2 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Власти Тувы заявили об улучшении ситуации с заболеваемостью COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, если в октябре и начале ноября суточный прирост составлял около 70 случаев, то к концу ноября эти показатели опустили ниже 60.

Цитата с портала Стопкоронавирус.рф Снижение суточной заболеваемости в Туве

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Вместе с тем, медики отмечают рост числа больных с тяжёлым течением заболевания. В настоящее время состояние 75 пациентов оценивается, как тяжёлое, из которых 21 подключён к аппаратам ИВЛ.

«Такая динамика позволяет властям делать прогнозы, пока довольно осторожные, что пик волны пандемии пошёл на спад. В большей мере неплохую статистику объясняют ограничительными мерами и неуклонным ростом массовой вакцинации в Туве», — отметили в правительстве.