Казань, 2 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 2 декабря зарегистрировали 38 524 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 236 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Выздоровели за время пандемии 32 006 ковид-пациентов, скончались 1265 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 270 человек, количество летальных исходов возросло на 10.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из арендованных частных домов Нижнекамска трое молодых людей организовали дискотеку с большим количеством людей с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

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