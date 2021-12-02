Салехард, 2 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом, из них шесть — среди вахтовых работников. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 129 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 552 человека. С начала пандемии в ЯНАО на 2 декабря подтвердили 58 707 случаев заражения коронавирусом, вылечились 52 868 человек.