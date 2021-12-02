Пенза, 2 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки выявили 363 случая заражения коронавирусом, выздоровели 566 человек. Об этом по состоянию на 2 декабря сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Накануне в регионе заболели 365 человек. За все время наблюдения в Пензенской области зарегистрировали 92 546 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровел 65 381 ковид-пациент, в том числе за сутки — 566 человек.

От COVID-19 скончались 4259 пациентов, из них 18 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области рост заболеваемости гриппом ожидается ближе к февралю 2022 года. Жителям рекомендуют пройти вакцинацию от данного инфекционного заболевания в ближайшее время.

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