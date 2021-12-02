Тюмень, 2 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 2894 человек. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен — все новости»

Сутками ранее число скончавшихся составляло 2884 — на 10 человек меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 2 декабря подтвердили 81 502 случая заражения коронавирусом, вылечились 63 394 тюменца.