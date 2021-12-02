Чебоксары, 2 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Чувашии стали реже заражаться коронавирусом при ежедневном росте жертв пандемии. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 2 декабря, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 43 260 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 1 декабря официально выявлено 145 случаев (на четыре меньше, чем было сутками ранее).

Переболел ковидом ещё 131 человек, а всего вылечились 37 822 пациента, что составляет 87,43% от общего числа подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2.

Жертвами пандемии в Чувашии стали 3342 ковидных больных, из них за последние сутки умерли 18 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 по 28 ноября в Чувашии заразились коронавирусом 1196 жителей, при этом за неделю отмечен рост заболеваемости среди несовершеннолетних с 9,6% (от общего числа выявленных случаев заражения) до 16%.