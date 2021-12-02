Чита, 2 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 1 декабря 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 437 858 человек (+8655 за последние двое суток).

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Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края. Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привит 508 973 человека (+7641 за последние двое суток). Повторно привились 76 026 (+2407 за последние двое суток) жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что за выходные дни в Забайкалье существенно упал темп вакцинации, известила заместитель председателя правительства Забайкалья Инна Щеглова.

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