Москва, 2 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Одной из важных задач стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является обеспечение связанности территорий. Об этом 2 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Втором Евразийском конгрессе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Ещё одна важная задача — обеспечение связанности территорий союза. Прежде всего, для улучшения логистики — быстрой доставки товаров и комфортных путешествий. Более того, совместная работа в сфере транспорта и инфраструктуры имеет ключевое значение в рамках сопряжения ЕАЭС с китайским проектом «Один пояс — один путь». И конечно, при формировании Большого евразийского партнёрства, с инициативой создания которого выступил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — сказал Мишустин.

Он отметил, что три страны Евразии — Россия, Китай и Казахстан — приступили к реализации проекта МТК, который свяжет государства Европы с Западным Китаем.