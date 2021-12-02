В Тюменской области за сутки выявлено 311 случаев заражения коронавирусом
Тюмень, 2 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 311 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 312 случаев.
С начала пандемии в Тюменской области на 2 декабря подтвердили 81 502 случая заражения коронавирусом, вылечились 63 394 тюменца.