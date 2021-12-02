Чебоксары, 2 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Чувашии ситуация с коронавирусом «в целом улучшается», заболеваемость за последнюю неделю снизилась на 3,9%. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным ведомства, с 22 по 28 ноября в Чувашии заразились коронавирусом 1196 жителей, из них 47% — жители Чебоксар. Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован среди лиц старше 50 лет. При этом в управлении обращают внимание на недельный рост заболеваемости среди несовершеннолетних с 9,6% (от общего количества зарегистрированных случаев) до 16%.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в Чувашии снизилась на 3,9%. В то же время среднереспубликанский показатель превышен в Порецком (в 1,9 раза) и Янтиковском (в 1,5 раза) районах, в Алатыре и Шумерле (в 1,4 раза).

«В республике эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, в целом улучшается», — делают в вывод в управлении Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 43 115 случаев заражения, вылечился 37 691 пациент (87,42%), скончались 3324 ковидных больных.