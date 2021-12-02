Барнаул, 2 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 2 декабря 2021 года прививки от коронавируса получили 1 042 419 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 7529 человека. Хотя в связи с введением QR-кодов, этот показатель в регионе составлял, в среднем 10 тысяч. Такие данные приводит оперштаб.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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Из общего числа привитых 133 642 жителя региона получили первую прививку (всего — 2202 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 862 427 человек (+9000 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 46 350 ревакцинированных (+731 за сутки).

Ранее власти заявляли, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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