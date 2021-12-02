Москва, 2 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Новая автомагистраль М-12 может получить выход в Китай, сообщил 2 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

В ходе Второго Евразийского конгресса Хуснуллин рассказал, что дорога к 2024 году дойдёт от Москвы до Екатеринбурга и Тюмени.

«Рассматриваем возможность продления этой дороги до Новосибирска и дальше, с возможностью выхода на границу с Монголией с выходом в Китай», — сказал Хуснуллин.