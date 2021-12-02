Варшава, 2 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Варшава ведет предварительные переговоры о возможности размещения дополнительных войск НАТО на границе Польши с Белоруссией. Об этом заявил заместитель главы канцелярии президента Польши Петр Цвик 2 декабря в эфире Polskie Radio.

Nato.int ВС Польши в составе НАТО

По мнению политика, «солдатам НАТО придется помочь польским пограничникам отражать гибридные атаки на восточном фланге альянса».

»Есть предварительные договоренности о том, что в случае необходимости на границе появятся дополнительные силы НАТО для поддержки наших солдат и пограничников. Мы надеемся, что нам удастся отразить атаки Белоруссии и России на дипломатическом уровне», — заявил Цвик.

Напомним, на границе с Белоруссией польских правоохранителей уже поддерживают инженерные войска из Великобритании и Эстонии. Они помогают охранять границу в условиях миграционного кризиса.