Барнаул, 2 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 2 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7238 человек, причём 32 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Прирост выявленных зараженных составил 523 за сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 105 094 человек.

(сс) adibalea Ребенок

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Вместе с тем, новый вирус победили 76 083 человек (+514 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 663 (-9 за сутки), из них 240 подключены к аппаратам ИВЛ (-12 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (21 637 человек, +94 за сутки) и ОРВИ (73 782 человека, +417 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки их стало больше на 70 (всего 3674). Это рекордный показатель за всю историю пандемии.

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 10 646 за минувшие сутки.

Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё 29 пациентов с COVID-19