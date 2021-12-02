Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Систему оплаты проезда в общественном транспорте по QR-кодам собираются ввести в Петербурге в следующем году. Об этом сообщил 2 декабря городской комитет по транспорту, передает телеканал «Санкт-Петербург». Введение оплаты по кодам позволит в последующем перейти на бескондукторное обслуживание.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

Бумажные билеты не будут продаваться в салоне транспортного средства. Согласно планам комитета, оплата проезда будет выглядеть следующим образом: пассажир предъявляет разовый билет, который содержит в себе QR-код. Этот билет можно будет приобрести в кассах метро и некоторых сетевых магазинах.

В комитете планируют протестировать систему в марте 2022 года, а запуск полноценной работы намечен на апрель следующего года. Система оплаты по QR-коду заработает в более чем 2,5 тыс. единицах наземного общественного транспорта.

Ранее стало известно, что соответствующий тендер на 117 млн рублей по закупке оборудования для считывания QR-кодов появился на сайте госзакупок. Подрядчика проекта определят 21 декабря 2021 года.

Напомним, с 1 января 2022 года стоимость одного жетона в метро Петербурга составит 65 рублей, в 60 рублей обойдется разовая поездка в наземном транспорте. Поездка в метро по «Подорожнику» будет стоить 45 рублей, в наземном транспорте — 40 рублей.