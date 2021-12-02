Киев, 2 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Россию не беспокоит угроза США ввести из-за Украины новые санкции, так как страна процветает, полагает украинский журналист и телеведущий Максим Назаров. Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничная Москва

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«Москва цветёт и пахнет, золотой ходит», — сказал Назаров.

По его словам, западные дипломаты заявляют об «обеспокоенности» уже восемь лет, это надоело и России, и Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее введением новых санкций против Москвы пригрозил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он обвинил Россию в намерении дестабилизировать обстановку на Украине и «планируемом вторжении». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что заявления о «российской агрессии» — только предлог для наращивания контингента НАТО вблизи РФ, при этом сама Россия никому не угрожает.

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