Москва, 2 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Студент Дальневосточного государственного университета путей сообщения из Хабаровска Дмитрий Вандышев стал одним из 200 победителей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

АНО «Россия — страна возможностей» Твой Ход

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Победителям вручили 1 млн рублей, который можно вложить в обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Все победители отправятся в большое путешествие по России.

Торжественная церемония награждения прошла в парке науки и искусств «Сириус».

Многие активные участники конкурса «Твой Ход» получили специальные призы и приглашения на стажировки в крупнейшие компании России.

50 вузам, отправившим на финал конкурса «Твой Ход» наибольшее количество участников, будут вручены гранты в размере 2,5 млн рублей на развитие.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проводился впервые. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. студентов. В финале участвовала тысяча студентов из 76 регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября были объявлены имена 200 победителей конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Все победители отправятся в путешествие по России: они смогут совершить уникальные познавательные туры по Северному Кавказу, Сахалину, Камчатке, Уралу и другим регионам страны.